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    'Kınamak vahşeti engellemiyor'

    Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
    17.05.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, dün Ankara’da Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti.

    Karamaollaoğlu, İsrail’in saldırılarına tepki göstererek Filistin halkının yanında oldukları mesajını verirken özetle şunları söyledi: “İsrail’in kınanması, bu tip saldırılara engel olmuyor. İsrail’i çok ağır ifadelerle telin etmek, İsrail’in vahşetini engellemiyor. İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Bundan dolayı biz ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam alemi olmak üzere bütün ülkelerin daha farklı bir direniş göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlara ihtiyaç var. Kınama, elinde gücü, imkânı olmayan kitleler tarafından yapılabilir. Bunlarda hükümetleri zorlamak için yapılır. Ama ne yazık ki şu anda ülkeler sadece kınamakla yetiniyorlar. Cuma günü de İslam ülkeleri İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da bir toplantısı olacak, Türkiye’nin daveti üzerine. Ümit ediyoruz ki, burada bir takım yaptırım kararları çıkar.”

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , Saadet Partisi , gazetehaberleri , gündem
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