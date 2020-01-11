Kimyasal yüklü gemiyle çarpışan balıkçı teknesinden son anons: ‘Batıyoruz, yardım edin’

Trol teknesinde Yusuf Coşkun (64), oğulları Fatih Coşkun ve Ali Coşkun, 50 yıllık arkadaşı İlyas Domaç (70) ve iki mürettebat bulunuyordu. Kaptan iddiaya göre tekneyi otomatik pilota alarak seyrine devam etti. Rusya’nın Rostov Limanı’ndan aldığı kimyasal madde yükü ile İzmir’e doğru seyir halinde bulunan 140 metre boyundaki Glard-2 adlı Rus bayraklı tanker, İstanbul Boğazı girişine doğru ilerlerken saat 06.15 sıralarında balıkçı teknesi ile çarpıştı. Geminin altına giren balıkçı teknesi alabora oldu. Çarpma sonrası Fatih ve Ali Coşkun kardeşler ile Ateş isimli bir mürettebat ters dönen teknenin üzerine çıktı.

Yardıma gelen tekneler 3 denizciyi tekneden aldı. Güvertede bulunan Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç ile yabancı uyruklu bir denizci tekne ile birlikte suya gömüldü.

Dursun Ali Coşkun teknesine kendi teknesiyle eşlik eden Sefer Şahin kaza anını şöyle anlattı: “Onlar bizim 500 metre uzağımızda bulunuyordu. Gece karanlıktı, tekne ışıkları ile önümüzü görüyorduk. Birden bir ses geldi. Fatih Coşkun telsizden ‘Batıyoruz, yardım edin’ diye bağırmaya başladı. Fatih’i sesinden tanıdım. Sonra yakındaki tekneler hemen yardıma gitti. Üç kişi denizden çıkarıldı. Diğer üç kişi de tekne ile birlikte suya battı.”

TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Yapılan aramada teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Kaybolan balıkçıları su altında arama çalışmalarına bu sabah devam edilecek.

Yusuf Coşkun

50 YIL SONRA ALABORA

SARIYER’in yerlilerinden olan Yusuf Coşkun ile İlyas Domaç, küçük yaşlardan bu yana Büyükdere’de aynı mahallede büyüdü. Deniz sevdalısı iki arkadaş bir dönem aynı teknede de çalıştılar. Daha sonra İlyas Domaç, İstanbul Şehir Hatları’nda çalışmaya başladı. Üç çocuk sahibi Yusuf Coşkun ise baba yadigarı tekne ile balıkçılık yapmaya devam etti. İlyas Domaç, şehir hatları vapurundan emekli oldu. Ancak deniz sevdası peşini bırakmadı.

İki çocuk sahibi Domaç, ailesinin karşı çıkmasına rağmen, yaşına aldırmadan 50 yıllık arkadaşı Yusuf Coşkun ile görüşerek teknesinde çalışmak istediğini söyledi. Domaç ve çocukluk arkadaşı Yusuf Coşkun sabaha karşı tekrar denize açıldı. İki arkadaş da sabah 06.15 sıralarında meydana gelen kazayla birlikte suya gömüldü.

İlyas Domaç