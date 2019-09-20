Kimyasal tehlike yok
Tuzla’da önceki gün kimya fabrikasındaki yangın ve patlamadan sonra havaya salınan kimyasallar tartışmalara neden oldu.
Yangın sırasında çıkan gazların sağlığa zararlı olduğu ve bugün yağacak yağmurla yeryüzüne ineceği konusunda tartışmalar yapılırken uzmanlar çıkan gazın rüzgarla dağılarak seyreldiği ve tehlikenin ortadan kalktığı görüşünde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi’nde olağan dışı bir veri alınmadığını bildirdi. AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde ise olumsuz bir bulguya rastlanmadı.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bölgeyle alakalı bir tehlike kalmadığını şu sözlerle aktardı: “Dünkü hava parseli rüzgarla dağılıp uzaklara gitmiştir. Bugün de hava rüzgarlı olduğu için havanın yer değiştirmesi söz konusu. Hava belki İzmit’i geçmiş Ankara’ya bile gitmiş olabilir. Dağılarak gittiği için seyreldi. Yangın devam etseydi ve günlerce sürseydi o zaman tehlikeden söz edebilirdik.”
Prof. Dr. Orhan Şen ise poyraz sayesinde herhangi bir tehlikenin kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Sağlığa herhangi bir zarar verecek miktar artık dağıldı. Özellikle Tuzla civarında tehlike yok çünkü gece kuvvetli poyraz başladı.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da yangın sonrası atmosferde oluşan kirletici emisyonların Türkiye’yi dün gece terk ettiği belirtildi. Açıklamada, bugün beklenen yağışlar nedeniyle olağandışı bir etki öngörülmeyeceği de ifade edildi.
ENKAZ KALDIRILIYOR
Dün sabah saatlerinde soğutma işlemi de tamamlanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Önceki gün müdahale sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da kaldırıldı. (DHA)
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