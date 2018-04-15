'Kimyasal silah mazur gösterilemez'

“Türkiye hiçbir zaman yabancı müdahalelere sıcak bakmadı. Ama eğer bir ülke, bir yönetim kendi halkını kimyasal silahlarla katlediyorsa buna da mutlaka bir son verilmesi ve 'dur' denilmesi gerekiyor. Kimse kimyasal silah kullanımını mazur gösteremez, mazur göremez. Türkiye olarak da savaş suçlarına karşı her zaman ilkeli bir tutum takındık.



Ümit ederiz ki bu gelişmelerden sonra bir daha Suriye rejimi böyle bir saldırıda bulunma cesareti göstermez. Suriye'deki bu insanlık suçlarını işleyenlerin de mutlaka uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermesi lazım.”