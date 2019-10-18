‘Kimyasal kullanıp TSK’yı suçlayacaklar’

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Barış Pınarı harekâtı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’da terörist hedefleri imha faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terör örgütü PKK/YPG’nin harekâta karşı hazırladığı hain planla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Bakan Akar, önceki gece kabul ettiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyetle ilgili görüşmesini değerlendirirken, terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu TSK’ya atacağına ve bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair önemli bilgiler geldiğini vurgulayarak dünya kamuoyunu bu tuzağa karşı uyardı.

TSK’DA KİMYASAL SİLAH YOK

Akar şunları söyledi: “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu TSK’ya atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut.”

YALAN HABER UYARISI

Harekâta ilişkin yabancı basında gerçekdışı haberlerin yer almaya devam ettiğini de yineleyen Akar, “Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçekdışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle TSK’nın sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum” vurgusunu yaptı. Akar, harekâtta hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi ve güvenliklerinin sağlanması için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini de yineledi.

600 TERÖRİST KAÇTI

Güvenlik kaynakları, Fırat’ın doğusunda terör örgütüyle hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Harekâtın terör örgütünde moral bozukluğuna neden olduğuna ve çözülmeyi arttırdığına dikkat çeken aynı kaynaklar, Rakka ve Tabka bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600’e yakın teröristin firar ettiğini, TSK unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40’ı geçtiğini bildirdi. PKK/YPG’nin Haseke’de eylem yaptırarak ‘DEAŞ geri döndü’ algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar da alındığı belirtilirken, Milli Savunma Bakanlığı da dün, harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısını 702 olarak açıkladı.

100 KM’DEN FAZLA TÜNEL

m TSK ve SMO’nun Resulayn’ın özellikle doğu ve güneydoğu kesimlerinde 100 kilometreden fazla uzunluğa sahip 300’den fazla tünel açan terör örgütü PKK/YPG’ye karşı ilerleyişi sürüyor. Mehmetçik ve SMO unsurlarının bazı yerlerde göğüs göğüse çarpışmalar yaşadığı tünellerin yüzde 75’lik bölümünün F-16’ların hava taarruzlarında kullandığı nüfuz edici bombalar, top, tank atışı ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) imha edildiği bildirildi. Geriye kalan yüzde 25’lik bölümde sivillere zarar vermemek için son derece özenle harekâta devam edildiği vurgulandı. Terör örgütünün bu tünellerde çelik kolon desteği ile beton siperler açtığı ve buraların da özel zırhlı iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmeye başlandığı bildirildi.

Üzerlerine toprak dökülerek giriş ve çıkışları kamufle edilen tünellerin bulunmasında insansız hava araçlarından (İHA) yararlanılırken, sabah saatlerinde ilçenin oto sanayi bölgesinde tespit edilen 7 ayrı tünel giriş-çıkışı Fırtına obüslerince vuruldu. TSK desteğini alan SMO’nun güneyde M4 karayolu üzerinde terör örgütünün gıda stokladığı ve bazı bölümlerini cephanelik olarak kullandığı siloları da ele geçirdiği öğrenildi.

Tel Abyad ise dünü genelde sakin geçirirken, birkaç kez top atışı duyuldu. Güvenlik kaynakları, terör unsurlarından tamamen temizlenen yerlere gerçek sahiplerinin dönmeye başladığını söyledi.

ABD, KOBANİ’DEKİ ÜSLERİNİ BOŞALTIP İMHA ETTİ

ABD, Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynelarab’daki (Kobani) tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti. ABD ordusu Suriye’nin kuzeyinden çekilme süreci kapsamında, Türkiye sınırında yer alan ilçedeki askerlerini de çekti. Boşaltılan 4 üsten ikisi, kısa süre sonra ABD savaş uçaklarınca vurularak imha edildi. ABD’nin Menbiç’te boşalttığı ancak imha etmediği üslerden birine Rus askeriyle polisi ve rejim güçleri girmişti.-AA