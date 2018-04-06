Kimyasal hadım nedir? Kimyasal kastrasyon TCK’ya (Türk Ceza Kanunu) giriyor!

Cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarı Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Tasarı da geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelen kimyasal hadım konusuna da değinildi. Cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Düzenlemede kimyasal kastrasyon da buluyor" dedi.

KİMYASAL HADIM NEDİR?



Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı veriliyor. Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırıyorlardı. Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa Ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanıyordu. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu biliniyor.

KİMYASAL HADIMIN UYGULANDIĞI ÜLKELER



ABD'de yaklaşık 7 eyalette cinsel suçlar için kimyasal hadım uygulaması var.

Kaliforniya 1996 yıllında cezaevinden salıverilen bazı cinsel saldırı suçluları için kimyasal ya da fiziksel hadımı kabul eden ilk eyalet oldu.

Eyaletteki yasalar, 13 yaşın altındaki çocuklara karşı herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını öngörüyor.

2010'da uygulamayı hayata geçiren Polonya, Avrupa'da bazı cinsel suçlar için kimyasal hadımı zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Yasa, 15 yaşın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine cinsel saldırıda bulunanların hapis cezalarını tamamlamalarının ardından ilaçla cinsel isteklerinin yok edilmesini öngörüyor. Bu kişilere 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.

Rusya'da da 2012'de kabul edilen yasa uyarınca 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyenler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutulabiliyorlar. Suçun tekrarlanması halindeyse ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Kanun 14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesini yasaklıyor.

Güney Kore ise, Asya ülkeleri arasında kimyasal hadımı kabul eden ilk ülke oldu.

2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konan 19 yaş üzeri yetişkinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor.

Endonezya da kimyasal hadımın uygulandığı ülkeler arasında. Yasaya göre, suçlulara hapis cezalarını çektikten sonra iki yıla yakın bir süre kimyasal hadım uygulanıyor. Bu uygulama için suçlunun 18 yaşından büyük olması şartı aranıyor.

Moldova ve Estonya'da da çocuk istismarcılarına kimyasal hadım uygulaması bulunuyor.