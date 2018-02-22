Kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl uygulanır?

Dünyanın pek çok ülkesinde cinsel saldırı suçu mâhkumlarına uygulanan, tecavüz ve cinsel saldırılara karşı caydırıcı bir yöntem olarak görülen kimyasal hadım, son zamanlarda ülkemizde de gündem ve tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, çocuklara yönelik istismara ilişkin 'Kimyasal hadım konusu gündeme gelebilir" açıklamasının ardından, birçok vatandaş bu konu hakkında bilgi edinmek amacıyla internette sağlıklı bilgi bulmaya çalışıyor. Peki kimyasal hadım ne demek? Türkiye'de kimyasal hadım cezası uygulanacak mı? İşte son günlerin en çok merak edilen konularından olan "kimyasal hadım" hakkında merak edilen her şey...

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Dünyada ilk kez 1944’te erkeklerin testosteron seviyesini düşürmek amacıyla ‘dietilstilbestrol’ adı verilen yapay östrojenin kullanılmasıyla uygulanan kimyasal hadım, günümüzde aralarında Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail ve Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkeler tarafından, cinsel saldırı suçluları caydırmak için kullanılıyor. Vatandaşlar tarafından kimyasal hadım olarak adlandırılan yöntemin literatürdeki adı ise "kastrasyon"dur. Eskiden beri kullanılan bir yöntem olarak tarihte ilk defa cinsel suçlara karşı hapishane veya idam kararına alternatif bir çözüm olarak uygulanmaya başlanmıştır.

KİMYASAL HADIM NASIL YAPILIR?

Halk arasında ‘kimyasal hadım’ olarak bilinen yöntemle, belirli aralıklarla ilaç verilerek ya da iğne yapılarak uygulanıyor. Kimyasal hadımla, testesteron hormonunun azaltılması ve böylece cinsel arzunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KİMYASAL HADIM CEZASI VAR?

İlk defa 1944 yılında uygulanan yöntem günümüzde birçok devlet tarafından caydırıcı olması amacıyla tercih ediliyor. Portekiz, Polonya, İngiltere, Moldovya, Estonya ve Makedonya’da çocuk tacizi olaylarında kimyasal hadım cezası uygulanıyor. Hindistan’da da çocuk istismarı olaylarında kimyasal hadım uygulanırken, Rusya’da 14 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda da bu yöntem kullanılıyor. ABD’de ise sekiz eyalette kimyasal hadım, idam cezası yerine uygulanıyor. Suçun mahiyeti ve uygulanışına göre eyaletlerde farklılık bulunuyor.

"KİMYASAL HADIM" RESMİ GAZETE YAYINLANDI

Cinsel saldırı suçlularına, 'kimyasal hadım' olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Yönetmeliğe göre, cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar getirilebilecek. Yargı kararıyla getirilecek yükümlülükler arasında, “Tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak” da yer alıyor.