Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?
Kimyasal gebelik yaygın olarak bilinen ismiyle sessiz düşük, birçok kadının başına gelen durumlardan biri. Kimyasal gebeliğin nedeni genellikle bebekteki genetik (kromozomal) bozukluklardır. Peki, kimyasal gebelik tam olarak nedir, nasıl anlaşılır?
Kimyasal gebelik bir diğer adıyla sessiz düşük, normal bir döllenme olmayan bir gebelik türüdür. Çoğu kez dış gebelikle aynıymış gibi algılanır ancak ikisi farklı durumlardır. Dış gebelikte embriyo rahim dışında bir yerde yerleşirken; kimyasal gebelikte, yumurta döllenir ancak döllenmiş yumurta sağlıklı embriyoya dönüşemez, rahim içine yerleşemeden atılır. Ultrasonda gebelik kesesi izlenmez, sadece B-HCG hormonunun kanda yükselmesi ile tanı konulur. Kimyasal gebeliğe hiç bir belirti vermeden düşükle sonuçlandığı için 'sessiz düşük' de denilebilir. Peki, kimyasal gebelik neden olur, nasıl anlaşılır? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük merak edilenleri yanıtladı.
KİMYASAL GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?
Pozitif gebelik testini takiben hafif lekelenme veya kanama olması en çok görülen kimyasal gebelik belirtisidir. Gebelik kaybı çok erken dönemde oluğundan dolayı annede parça düşürme şeklinde fazla miktarda kanama beklenmez. Kanda bakılan B-HCG hormonun yükselmesiyle tanı konulur, beraberinde genellikle 3-5 gün süren ve kendiliğinden kesilen kanama görülür.
NEDEN OLUR?
Kimyasal gebeliklerin önemli bir kısmında neden bebekteki genetik (kromozomal) bozukluklardır. Genetik olarak bozuk olan döllenmiş yumurta, anne rahmine tutunamadan rahim dışına atılmaktadır. Aslında bu durum sağlıksız gebelik süreçlerinin önlenmesi adına vücudun kendi kendine müdahalesi olarak algılanabilir.
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