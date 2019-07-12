Kimyasal alarm
ANKARA Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında, içinde kimyasal madde bulunan şişe kırıldı.
Çıkan gaz hastanenin bir bölümüne yayıldı. Gazdan etkilenen 19 kişi farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Laboratuvar ile aynı katta bulunan acil servis tedbiren boşaltıldı.
Olayla ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı. Ankara Valiliği’nden de resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında formaldehit bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir” ifadeleri kulla-
nıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle