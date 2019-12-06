Kimya öğrencisinin ölümünde yine aynı şüphe

Babanın “Bulduğumda ağzında köpükler vardı” ifadesi sonrası olay yerine 112 ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD’ın kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelere karşı eğitimli ekibi de sevk edildi. Çetin’in cesedi ekiplerin incelemesinin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Güvenlik amacıyla apartman sakinleri tahliye edilirken, olay yerine ilk ulaşan ekip de tahliller yapılması amacıyla sağlık kuruluşuna gönderildi.

Öte yandan bazı kaynaklar, Çetin’in ölümünün siyanür kaynaklı olduğunu, siyanürü bir sıvıya karıştırarak içtiğini iddia etti. Olay yerine gelen Çetin’in sınıf arkadaşları ise okulda siyanür gibi ağır metallerle çalışmadıkları için, gencin maddeyi okuldan bulamayacağını söyledi. Sakarya Valiliği ise yaptığı açıklamada, Çetin’in kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla belirlenebileceğini belirtti.