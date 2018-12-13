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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kimya mühendisi eski müsteşardan yağ uyarısı: Bu bir cinayettir  

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Kimya mühendisi eski müsteşardan yağ uyarısı: Bu bir cinayettir  

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye’de kullanılmış pişirme yağlarının merdiven altında yeniden kullanıma sunulduğunu söyledi. Öztürk, ilgili bakanlıklara sunduğu raporunda atık yağlardan margarin, sıvı yağ, pasta, börek, sabun üretildiğini belirterek, “Bu bir cinayettir, kansere davetiyedir” dedi.

Kimya ve çevre mühendisi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk Enerji, Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğu kullanılmış pişirme yağları (KPY) raporuyla ilgili Hürriyet’e bilgi verdi. Bu yağların yeniden kullanılır hale getirilerek pasta, börek, kek olarak da sofralara geldiğini söyleyen Öztürk’ün raporunda tespitler ve çözüm önerileri ise özetle şöyle sıralandı:

‘İKİ SAAT BUZDOLABINDA BEKLETİN’

“Vicdansız, karanlık insanlar, restoranlar, lokantalar, fast food zincirleri, aşevleri, hazır yemek firmaları gibi yerler, KPY’yi yeniden gıdada kullanmak üzere satın alıyorlar. Bunları temiz göstermek için filtreleme ve magnezyum silkat gibi kimyasallarla ağartma işleminden sonra piyasaya sunuyorlar. Yağın KPY olup olmadığını öğrenmek için yaklaşık iki saat buzdolabında bekletilmeli. Köpüklü görünüyorsa bu yağ sağlık için çok tehlikeli bir maddedir. KPY’lerden margarin ve kızartmalık bitkisel susuz sıvı yağ üretimi yapılarak satılmaktadır. Belediyelerin mücavir alanları içinde kaçak olarak faaliyet gösteren ara depolama tesisleri sıkı şekilde denetlenirse hepsi tespit edilebilir. Belediyeler, bakanlıktan ceza yetkisi talep edebilir.

350 BİN TONUN 38 BİNİ LEGAL

KPY’lerin yeniden kullanımının yaratacağı sağlık riskleri baş ağrısı, kusma, ishal, 10 ila 20 yıl içinde kansere yakalanma, hipertansiyon, obezite, kötü kolesterol, kroner kalp hastalıkları, alzhemier ve parkinson, diyabet ve inme ile ilişkilendirilebilir. Tahminlere göre Türkiye’de yılda 350 bin ton atık yağ oluşurken, bunun ancak yüzde 10’u yani 38 bin tonu legal olarak toplanıyor. Kalanı ise yasadışı toplanmakta, sağlık için tehlikeli yerlerde kullanılmakta ve geriye kalanı ise lavaboya dökülerek kanalizasyon sistemine karışmaktadır. KPY’lerin lavaboya dökülmesinin yıllık bakım, onarım maliyeti 129 milyon Euro.

360 milyon dolar  katkı sağlar

Doğru ve tekniğine uygun geri dönüştürülürse KPY asla çöp olmaz. Biyodizel ve biyogaz üretiminde kullanılabilir, kirletici emisyonlar yüzde 48 ila 67 oranında azaltılır. Türkiye’de yılda 315 bin ton KPY oluştuğu tahmin edilmektedir. Tamamının geri kazanılırsa 360 milyon litre biyodizel üretmek mümkündür, bu da ülke ekonomisine her yıl 360 milyon dolar katkı sağlayacaktır.” 

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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