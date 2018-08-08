'Kimseye husumet beslemeyeceğiz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Kimseye husumet beslemeyeceğiz'
GeriGündem 'Kimseye husumet beslemeyeceğiz'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
08.08.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

'Kimseye husumet beslemeyeceğiz'

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
'Kimseye husumet beslemeyeceğiz'

CHP’de dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ve 17 genel başkan yardımcısı görevlerinden çekildi.

MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’na, “İmza süreci bitti. Yönetim değişikliği yapmanız için size bir fırsat vermeliyiz. Size desteğimiz tam” diyerek görevi bıraktı. Kılıçdaroğlu ise “MYK revizyonu yaparken arkadaşlarımızın başarısı ve başarısızlığı üzerine bir değerlendirme yapmayacağım. Bir yenilenme ihtiyacı gördüğüm için bu ihtiyaca yanıt vermek üzere böyle bir yola başvuracağım” diye karşılık verdi.

500’ÜN ÜZERİ ÖNEMLİ SAYI
Toplantıda Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza tartışmalarını değerlendirerek şu mesajları verdi: “Her ne kadar kurultay için toplanan imza yeterli olmasa da, 500’ün üzerindeki sayı önemlidir. Bu mutlaka değerlendirilmeli. İmza verenler de partilimiz, hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Kimseye husumet beslemeyeceğiz. Olağanüstü kurultay süreci partiye ciddi zarar verdi. Hızlı bir şekilde kurultay tartışmalarından çıkılması gerek. Ülkenin durumu ortada. Ekonomik kriz geliyor. Bundan sonra partiyi zaafiyete uğratacak bir tartışma içine sokacak kişiler hakkında disiplin sürecini işleteceğiz. Asla tavizimiz olmayacak, haklarında gereği neyse yapılacak.”

Kılıçdaroğlu, “A’dan Z’ye sağlıklı bir değişim olmalı” diyerek, yerel seçimlerden sonra örgütlerde yapısal olarak ciddi bir değişikliğe gidileceğinin de işaretini verdi. Kılıçdaroğlu’nun yeni çalışma döneminde Parti Meclisi’nin (PM) daha etkin çalıştırılacağı belirtilirken, PM üyelerinin belirli konularda görev alarak, düzenli çalışmalar yapıp, bunlara ilişkin raporlar hazırlayacağı belirtildi.

YENİ MYK MERAK KONUSU
Kılıçdaroğlu’nun yeni kurmaylarını en geç hafta sonuna kadar açıklayacağı öğrenildi. Yeni MYK’da koltuk sayısının 18’den daha az olacağı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlıklarına adaylığını açıklayan isimlere MYK’da yer vermeyeceği belirtiliyor.

MYK için Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Hakkı Süha Okay gibi isimler kulislerde konuşuluyor. Ayrıca mevcut üyelerden Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi isimlerin de yeni MYK’da olabileceği belirtiliyor.

Bülent Tezcan, Haluk Koç ve Tekin Bingöl’ün ise “Tepkilere neden olmamak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak” için yeni MYK’da görev almak istemediği belirtildi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teröre karşı yeni 'A Takımı'

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Siyah valizle geldi gece denize girdi... Kötü haber geldi

'Atak' yaptı