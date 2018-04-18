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    Kimsesi olmayan kadınları hedef aldılar! Özel Harekat böyle bastı

    ADANA (AA)
    18.04.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Adana'da kimsesi olmayan ya da mağdur durumda bulunan kadınlara tehdit ve şantajla fuhuş yaptırmakla suçlanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Fotoğraf: Arşiv

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi.

    Kimsesi olmayan kadınları hedef aldılar Özel Harekat böyle bastı

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde de arama yapan polis, bazı dijital materyallere el koydu. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kimsesi olmayan kadınları hedef aldılar Özel Harekat böyle bastı

    Etiketler: fuhuş operasyonu , gündem
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