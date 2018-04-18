Kimsesi olmayan kadınları hedef aldılar! Özel Harekat böyle bastı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi.







Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde de arama yapan polis, bazı dijital materyallere el koydu. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







