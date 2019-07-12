'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, edinilen bilgiye göre, son milletvekili grubuyla yaptığı kahvaltılı toplantıda, önce talep ve eleştirileri dinledi ardından da kısa bir değerlendirme yaptı.

POLİTİKAMIZA YANSIYACAK

Erdoğan toplantıya başlarken de “Seçimleri geride bıraktık. İstanbul ve Ankara’yı kaybettik ama seçimden başarıyla çıkan biziz. Takılıp kalmayın artık. Önümüze bakacağız. Daha önceki istişarelerde milletvekili arkadaşlarınıza da söyledim. Sizin burada söyledikleriniz bizim için önemli, gündeme getireceğiniz konuları politikalarımıza yansıtacağız. Samimi, içten ve dirayetli değerlendirmelerinizi bekliyorum” dedi.

YANINIZA YANAŞTIRMIYORLAR

Söz alan bazı milletvekilleri, seçim bölgelerinin sorunlarını bakan ve bürokratlara iletememenin yanı sıra Erdoğan’la da görüşemediklerini söylediler. Bir milletvekili, “İl gezilerinde, ilin milletvekillerini koruma ekibiniz yanınıza almıyor. Sorduğumuzda da ‘Sizin talimat verdiğiniz’ söyleniyor” dedi. Erdoğan ise araya girerek, “Böyle bir şey kesinlikle yok. Ben kimseye talimat filan vermedim. Ne demek milletvekilini yaklaştırmamak. Bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşırsanız, her kim size engel çıkarıyorsa, direkt beni arayın. Olmadı Süleyman Bey’e (Soylu) bildirin. Gereğini yaparım. Milletvekilinin bana ulaşamaması diye bir şey olamaz” dedi.

TESPİTLERİ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin önceki toplantılarda bürokrasi ve bakanlarla ilgili sorunları paylaştıklarını anımsatarak, “Onlara da söyledim. İşleyiş konusunda bir aksama varsa bunları gidereceğiz. Tespitler yapılıyor. Nerede ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz” dedi. Bazı milletvekilleri de fındık fiyatlarını gündeme getirdi. Erdoğan da “Enflasyonun üzerinde artış vermeyi planlıyoruz. Üretici mağdur olmayacak” karşılığını verdi.

İSTİFA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan başkanlığındaki yeni oluşum, bu toplantının da konusu oldu. Erdoğan, bu kez farklı değerlendirmeler yaparak, AK Parti’den istifa ederek bu harekete katılacak milletvekilleri olacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, “Geçmişte deneyenler oldu. Hepsi hüsrana uğradılar. Hepsini aynı son bekliyor. Şimdi de aynı şey olacak. Ortada dolaşan laflara bakmayın siz. Yok şu istifa edecekmiş, yok bu gidecekmiş. Hepsi uydurma. Ben kimsenin gideceğiniz düşünmüyorum ve şu gidecek diye de duymadım. Siz duydunuz mu?” diye sordu. Milletvekilleri de duymadıklarını söylediler.

LİSTEYİ DAĞITIN

Bazı milletvekilleri AK Parti Kurucular Kurulu’ndan istifa edeceklerin olduğu iddialarını da gündeme getirdi. Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e dönerek, “Bu 73 kişinin listesini çıkarın da dağıtın arkadaşlara, herkes bunları bilsin, kimlerden oluştuğunu görsünler” dedi.

İTTiFAK HAKKINDA KONUŞMAYIN

Erdoğan, MHP ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilere de tepki göstererek, “Sağda solda, MHP ile ittifakı eleştirenler olduğunu duyuyorum. İttifak ruhuna aykırı bir tutum içine girmeyin. Biz birlikte bir karar verdik, bazen zarar olarak gördüğünüz şeyler aslında faydalı sonuçlar doğurur. O yüzden Cumhur İttifakı’nı sürdürmekte kararlıyız. Herkes de bu iradeye uygun hareket etsin” diye konuştu.