'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'
GeriGündem 'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN/ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
'Kimsenin gideceğini düşünmüyorum'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından yaptığı milletvekili istişare toplantısının sonuncusunda, tüm değerlendirmelerin dikkate alınacağını ve bundan sonra uygulanacak politikalara yansıyacağı sözünü verdi. Erdoğan, yeni oluşum için partiden istifa edecekler olacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, edinilen bilgiye göre, son milletvekili grubuyla yaptığı kahvaltılı toplantıda, önce talep ve eleştirileri dinledi ardından da kısa bir değerlendirme yaptı.

POLİTİKAMIZA YANSIYACAK

Erdoğan toplantıya başlarken de “Seçimleri geride bıraktık. İstanbul ve Ankara’yı kaybettik ama seçimden başarıyla çıkan biziz. Takılıp kalmayın artık. Önümüze bakacağız. Daha önceki istişarelerde milletvekili arkadaşlarınıza da söyledim. Sizin burada söyledikleriniz bizim için önemli, gündeme getireceğiniz konuları politikalarımıza yansıtacağız. Samimi, içten ve dirayetli değerlendirmelerinizi bekliyorum” dedi.

YANINIZA YANAŞTIRMIYORLAR

Söz alan bazı milletvekilleri, seçim bölgelerinin sorunlarını bakan ve bürokratlara iletememenin yanı sıra Erdoğan’la da görüşemediklerini söylediler. Bir milletvekili, “İl gezilerinde, ilin milletvekillerini koruma ekibiniz yanınıza almıyor. Sorduğumuzda da ‘Sizin talimat verdiğiniz’ söyleniyor” dedi. Erdoğan ise araya girerek, “Böyle bir şey kesinlikle yok. Ben kimseye talimat filan vermedim. Ne demek milletvekilini yaklaştırmamak. Bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşırsanız, her kim size engel çıkarıyorsa, direkt beni arayın. Olmadı Süleyman Bey’e (Soylu) bildirin. Gereğini yaparım. Milletvekilinin bana ulaşamaması diye bir şey olamaz” dedi.

TESPİTLERİ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin önceki toplantılarda bürokrasi ve bakanlarla ilgili sorunları paylaştıklarını anımsatarak, “Onlara da söyledim. İşleyiş konusunda bir aksama varsa bunları gidereceğiz. Tespitler yapılıyor. Nerede ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz” dedi. Bazı milletvekilleri de fındık fiyatlarını gündeme getirdi. Erdoğan da “Enflasyonun üzerinde artış vermeyi planlıyoruz. Üretici mağdur olmayacak” karşılığını verdi.

İSTİFA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan başkanlığındaki yeni oluşum, bu toplantının da konusu oldu. Erdoğan, bu kez farklı değerlendirmeler yaparak, AK Parti’den istifa ederek bu harekete katılacak milletvekilleri olacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, “Geçmişte deneyenler oldu. Hepsi hüsrana uğradılar. Hepsini aynı son bekliyor. Şimdi de aynı şey olacak. Ortada dolaşan laflara bakmayın siz. Yok şu istifa edecekmiş, yok bu gidecekmiş. Hepsi uydurma. Ben kimsenin gideceğiniz düşünmüyorum ve şu gidecek diye de duymadım. Siz duydunuz mu?” diye sordu. Milletvekilleri de duymadıklarını söylediler.

LİSTEYİ DAĞITIN

Bazı milletvekilleri AK Parti Kurucular Kurulu’ndan istifa edeceklerin olduğu iddialarını da gündeme getirdi. Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e dönerek, “Bu 73 kişinin listesini çıkarın da dağıtın arkadaşlara, herkes bunları bilsin, kimlerden oluştuğunu görsünler” dedi.

İTTiFAK HAKKINDA KONUŞMAYIN

Erdoğan, MHP ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilere de tepki göstererek, “Sağda solda, MHP ile ittifakı eleştirenler olduğunu duyuyorum. İttifak ruhuna aykırı bir tutum içine girmeyin. Biz birlikte bir karar verdik, bazen zarar olarak gördüğünüz şeyler aslında faydalı sonuçlar doğurur. O yüzden Cumhur İttifakı’nı sürdürmekte kararlıyız. Herkes de bu iradeye uygun hareket etsin” diye konuştu.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tam o an! Yer: Ordu
Feci ölüm! Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı
İş insanına akılalmaz tuzak! 40 bin doları böyle çaldılar!
Artık sona gelindi... 4 kenti birbirine bağlayacak!