Kimsenin DEAŞ oteli değiliz

Soylu, dün Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

SAVCILIKLARA TESLİM

- “Rasulayn ve Tel Abyad’da ele geçirilen DEAŞ mensuplarının bir kısmı Türk, bir kısmı da yabancı ülke vatandaşları. Yabancı ülke vatandaşları, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesine götürülüyor ve oradaki korunaklı cezaevlerinde tutuluyor. Türk vatandaşı olanlarla, yabancı teröristlerle yaptığımız, çocuklarla ve kadınlarla yaptığımız mülakatlarımız var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve ilgili terör birimlerimiz tarafından bunlarla mülakatlar yapılıyor ve savcılıklara teslim ediliyorlar. Savcılıklar, bunların terör örgütüyle ilgili bağına yönelik gerekli adımları atıyor. Tabii ki çocuklar için bu geçerli değil. Yabancı ülke vatandaşları bir müddet daha ilgili yerlerde gözetim altında tutulacak, daha sonra ülkelerine gönderilecektir.

İŞİN KOLAYINI BULMUŞLAR

- (Türkiye’de gözaltına alınan Hollanda vatandaşı DEAŞ’lı teröristler için bu ülke tarafından vatandaşlıktan çıkarma sürecinin başlatılması) Yabancı ülkeler, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmak suretiyle kabul etmeme yoluna gidiyor. Bu sadece Hollanda’nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ’lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız bir hale getiriyor. Ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyor. Bu önümüzdeki günlerde bütün dünyada konuşulması gereken bir süreçtir. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.

NE YAPAYIM SENİN TERÖRİSTİNİ

- Bu ülkelerle anlaşmalarımızda özellikle bunların birbirine iade edilmeleri söz konusudur. ‘Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın’; bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, nereme koyayım, nerede, nasıl tutayım? Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Senin teröristini nerede bulundurayım veya hangi ülke tutsun? Bu, özellikle çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken temel sorunlardan biridir. DEAŞ’lı yabancı ülke vatandaşlarını Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinde tuttuktan sonra kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Türkiye’nin elinde tuttuğu yabancı ülkelere mensup teröristler de bulunuyor. Biz bunları hangi halde gönderemiyoruz? Sadece kendi ülkelerinde idam cezası varsa dikkatli davranıyoruz. Eğer bir ölüm tehlikesi varsa ki bu da uluslararası kurallarla belirlenmiş bir süreçtir.

İSTANBUL’DAKİ SURİYELİLER

- (İstanbul’daki kayıt dışı Suriyelilerin geri gönderilme süreci) 2019 yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. 2 gün öncesine kadar 97 bindi. Her gün İstanbul’da ortalama 400 ile 500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor ve sevk ediliyor. Geçen yıl İstanbul’da yakalanan göçmen rakamı 28 bin civarındaydı. Bu rakam bu yıl 100 bine çıktı. Bu sadece İstanbul’daki kaçak göçmen rakamıdır. Bir de kayıtlı olmayıp İstanbul’a yerleşenler, burada kaçak olarak çalışanlar var. Şu ana kadar 60 binin üzerinde. İstanbul’da kayıtlı olmayan, başka illere kayıtlı Suriyeliler, kendi illerine veya istedikleri bir vilayete gönderiliyor. İstanbul’daki kaçak çalışma çok ciddi bir orandaydı. İstanbul’da yabancıya izin ayda ortalama 550-600 civarındaydı. Şu anda İstanbul’da toplam 3 bin-3 bin 500, Türkiye genelinde de 7 bin-7 bin 500 civarında yabancı izinleri oluşmaya başladı. Bu da bizim, bu durumu doğru noktaya getirdiğimizi, kayıt dışını kayıt altına aldığımızı gösteriyor.”

365 BİN GÖÇMEN YAKALANDI

AVRUPA’ya geçen mülteci sayısı günde 9 bin-9 bin 500 seviyesinden 130’a düştü. Bizim geçen yıl yakaladığımız kaçak göçmen 268 bin iken, bu yılı 400 binin üzerinde tamamlayacağız. Şu anda rakam 365 bin civarında. Yani bizde yaklaşık yüzde 40’lık yükseliş söz konusuyken Avrupa’ya geçenlerde 10 binin üzerinde bir rakam söz konusu. Yani bize gelenin ancak 10’da 1’i Avrupa’ya geçiyor. Avrupa maalesef bu durumda bile ciddi feveran ortaya koyuyor. Avrupa bu korkaklığını ve insanlığa karşı bu vurdumduymazlığını üzerinden atmalıdır.