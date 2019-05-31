‘Kimsenin aklında şüphe kalmasın dedik’
CUMHUR İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün HAK-İŞ Konfederasyonunun “İstanbul Temsilciler Toplantısı’na” katıldı.
31 Mart seçimleriyle ilgili ortada bir mağduriyet şarkısı dolandığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz bu seçimlerin tekrarlanmasını asla istemedik. ‘Gelin bu oyları yeniden sayalım. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın’ dedik. Seçimler oldu, bitti ama kavgası, tartışması bitmedi. O halde ne yapacağız? Bu tartışmayı bitireceğiz. Öyle bir bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak. Anlamlı bir farkla 23 Haziran’da bu işi bitirmeye var mısınız?”
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