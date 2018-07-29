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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
29.07.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan "lejyoner" mikrobunun duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek, duş başlıklarının temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların kaynağı olarak sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık 'klima hastalığı' olarak da bilinen 'lejyoner hastalığı'.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sulhattin Arslan, özellikle klimalarda bulunan lejyoner mikrobunun otellerde bulunan duş başlıklarında da bulunabildiğini belirterek uyarılarda bulundu. Arslan, "Yaz döneminde özellikle tatil döneminde sık görülen hastalıklardan bir tanesi lejyoner dediğimiz sinsi bir hastalıktır. Lejyonerler baş arısından komaya kadar ileriki dönemlerde organ yetmezliğine kadar gidebilen bir hastalığa etken olan bir bakteridir.

Daha çok bulaşmış olduğu su kaynaklarından duş başlıklarına ve klimalı ortamlara yerleşiyor ve oradan da insanlara bulaşabiliyor. Bu hastalık bizim bildiğimiz gibi zatürre şeklinde göstermiyor. Kuru bir öksürük, bazen akciğer dışı semptomlar oluyor. Kas ağrıları olabiliyor. Baş ağrısı dışında ishal olabiliyor. Hastayı komaya kadar sokabiliyor, ateş çok önemli bir özellik, diğer zatürrelerde ateş olunca nabız yükselir. Bu hastalıkta ateş olmasına rağmen nabız düşer, bu çok önemli bir bulgudur.

Teşhis koymak, tanı koymak zordur. Tanıda idrarda bazı tetkiklere bakmak lazım. Film çekmek lazım, bir de fizik muayene de önemli. Bunları yaptıktan sonra idrarda tanı konulabilir" dedi.

"Klima ve duş başlıklarından bulaşabiliyor"

Hastalıktan korunmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Arslan, "Özellik yaz ve tatil döneminde klimalarımızın bakımlarının çok iyi olması lazım. Fitrelerinin temiz olması lazım. Fitre başlıklarının bakımının yapılmış olması lazım. Duş başlıkları önemli, gittiğimiz otellerin hijyeninin olması lazım. Duş başlıklarının çok temiz olması lazım ve bunlara dikkat etmeliyiz. Mikrop özellikle kanser olan, şeker hastalığı olan hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Özellikle bu hastalıkları olanların daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hastalarda mikrop kaptıktan 2-3 gün sonra başlıyor. Bu dönemden sonra semptomlar ortaya çıkar. Tanı konduktan sonra bu hastalıklar erken teşhisle tedavi edilebiliyor. Eğer bir otelde kaldıysanız kuru bir öksürük ve ishal başladıysa, ateş de var mutlaka doktorunuza başvurun" diye konuştu.

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