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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kimseden bir şey gizlemiyoruz

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Kimseden bir şey gizlemiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP ile gizli ittifak yaptıkları yolundaki iddialara, “Bizim kiminle ittifak yaptığımız açıklandı. Kimseden bir şey gizlemiyoruz” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:

BİR PAZARA GİTSİNLER

Bir pazar yerine gitsinler, vatandaşlardan, pazarcılardan ne duyacaklar? Pazar esnafı müşteri korkup kaçmasın diye ya etiket koymuyor ya da malın yarım kilosunun fiyatını yazıyor. Sarayda yaşayanlara göre pazardaki yangının tek nedeni soğan depoları, aracılar. Üretimi bitirmiş olmalarından hiç bahsetmiyorlar.

SARAYI SEÇİM KORKUSU SARDI

Sarayı saran seçim korkusunun sarayın bekçi kulübesine de sirayet ettiğini görüyoruz. Sarayın bekçisi seçim öncesinde Maduro’dan mağdur yaratmaya başladı. ‘ABD seçimden sonra Kılıçdaroğlu’nu tanırsa ne yaparız’ demiş. Sayın Bahçeli merak etmesin, sadece ABD değil bütün dünya bizi bilir. Bizim Sakarya’da, Dumlupınar’da Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’nda emperyalizme attığımız tokadı, gücünü milletimizden alan Kuvayi Milliyecilerin partisi olduğumuzu çok iyi bilirler. Saraya bu kadar kıyakçılık yaparsa sonu sarayın ayakçısı olmak olur. Bunların işleri bu kadar ayağa düşürmeleri, hadsizleşmeleri seçimi kaybedeceklerini anladıklarını gösteriyor.

ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM

(Erdoğan’ın CHP’ye ‘faşist zihniyet’ demesi) Üzüntüyle izliyorum. Çaresizlik içinde, nereden CHP’ye ve millet işbirliğine saldırabilirim diye düşünüyor. Millet husumet değil birlik istiyor. Milletimiz 31 Mart’ta gereğini yapacaktır.
(Bahçeli’nin İzmir adayı Tunç Soyer’e yönelik eleştirileri) Tunç Soyer, İzmir’de çok ciddi heyecan yaratan ve tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan, İzmir’de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını gerçekleştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İşte iktidarın ve onun bekçisinin telaşı da bundan.”

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