Kimse Yok mu Derneği’ne dava
FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 51’i tutuklu 57 çalışanı hakkında 7.5 yıl ile 39.5 yıl arasında değişen hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dernek tarafından 2011 yılında Kurban Bayramı’nda kurban kesmek için toplanan bağışlar karşılığında, hayvan kesiminin yapılmadığı, Tarım Bakanlığı’na ait küçükbaş hayvan kayıt sisteminde 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvan düşümünün paralel devlet yapılanmasına bağlı kişiler kullanılarak yapıldığı belirtildi.
GELİR KAYNAKLARI ANLATILDI
Örgütün gelir kaynaklarının anlatıldığı 501 sayfalık iddianamede, “FETÖ/PDY’nin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları da suç örgütü için önemli gelir kaynağı olmuştur. Örgütün şahıslardan topladığı parayı sorunsuz bir şekilde sisteme sokma yöntemlerinden biri de kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan ‘Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ gibi derneklerdir” ifadesine yer verildi.
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