Kimse suç işleyene destek vermiyor
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanması konusunda “Kimse suç işleyenlerin görevde kalmasına destek vermiyor, suçların neden mahkemelerce tespit edilip karara bağlanmadan uygulama yapıldığına itiraz ediyor” dedi.
Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Burada şu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum; Osman Öcalan’ı ekranlarına çıkaran, TRT’ye de terör örgütü propagandası yapmaktan kayyum atanacak mıdır? Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz. Geçmişte ortaya konan antidemokratik uygulamalardan en çok nasibini alanlardan birisi Sayın Erdoğan’dır. Okuduğu bir şiir sebebiyle haksız yere hapis cezasına çarptırılmış ve belediye başkanlığı görevinden alınmıştır. Lakin o gün dahi İstanbul belediye başkanlığına kayyım atanmamıştır. Belediye meclislerini işlevsiz hale getirmek yanlıştır. Halkın seçmediği insanları makama getirmek yanlıştır.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle