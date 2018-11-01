Kimse sorumluluktan kaçamaz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi yetkililere işbirliği çağrısı yaparken şunları söyledi:
Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bütün dünyaya mal olmuş mesele. Üstü kapatılıp örtülebilecek bir mesele değildir. Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin de bu konuda yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz, işbirliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için.
(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Suudi Arabistan’a davet edilmesine ilişkin soru üzerine) Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye’dir. Bu konuda Türkiye’nin, savcılığın talep ettiği hususlar, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorular cevaplanmadan, bu sorulara bir cevap gelmeden başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle bu soruların cevaplandırılması lazım.”
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