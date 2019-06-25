Kimse sorumluluk almadı
Kartal’da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
Sanık inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran diğer sanık Suzan Çayır’ın sahibi olduğu Sanem Mimarlık’ta yapı ressamı stajyeri olarak çalışmaya başladığını belirterek, “Bu bina 1992’de yapılmış ama benim bilgim dahilinde değil. Yapı ruhsatındaki imza bana ait değil. O zaman ben 17 yaşındaydım” dedi. İnşaatın teknik uygulama sorumlusu tutuklu sanık Mimar Uğur Mısırlıoğlu ise “Ofisin tüm yetkilisi ve sahibi Suzan Çayır’dı” diye konuştu. Duruşma eylül ayına ertelendi.
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