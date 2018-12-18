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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Kimse ne olduğunu bilmiyor! Eskişehir'de gizemli yol

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Kimse ne olduğunu bilmiyor! Eskişehir'de gizemli yol

Eskişehir’in Kavacık Mahallesi’nde bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını adeta hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Yol hakkında farklı rivayetlerin düşünüldüğü mahallede, fizik kurallarına aykırı meydana gelen olayın sırrı çözülemiyor.

Eskişehir’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan gizemli yolda vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vitesi boşa alınan araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve el freni kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın nedeni kimine göre mahallede bulunan bir yatırdan dolayı kimine göre de manyetik enerji sebebiyle gerçekleştiği söylense de bilimsel açıdan sırrı çözülememiş durumda. "Rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra yolun ortalarında araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor"

Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden Okan Aktaş, yolda yaşanan olayın tam olarak neden olduğunun bilinmediğini söyledi. Aktaş, "Bu bölge üzerinde rampadan aşağı doğru aracı saldığınızda belli bir mesafeden sonra rampanın ortalarında araç kendi kendine geri sarmaya başlıyor. Azımsanamayacak bir mesafede de geri çıkıyor. Başta pek bilinmezdi burası daha sonrasında Ankara’dan bilirkişiler geldi, burada ölçümler yapıldı. Sonrasında burası bilinmeye, duyulmaya başladı. Köylüler de tam olarak bir bilgi sahibi değil ama söylenilene göre buradaki bir eğim farkından dolayı diyorlar, ama başkaları da yatır vardı veya farklı bir şeyi öne sürüyorlar. Tam olarak ne olduğunu bilen yok burada" diye konuştu.

"Çok enteresan bir olay"

İlk defa deneyenlerin çok şaşırdıklarını aktaran Aktaş, "İlk defa deneyenlerin çoğu yerini bulamıyor. Çünkü belli bir mesafe içerisinde işliyor. Çoğu geliyor, randıman alamıyor. Randıman derken yani sonuç alamıyor. “Yok öyle bir şey” diyor gidiyor. Tabi ilk defa deneyenler çok çok şaşırıyor. Çok enteresan bir olay. Bir aracın rampa aşağı salınıp sonrasın da vitesi boş bir şekilde rampa yukarı çıkması çok enteresan bir olay bence" ifadelerini kullandı.

 

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