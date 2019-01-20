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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.01.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Kimse ne olduğunu anlamadı! "Arkamı döndüğümde..."

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Kimse ne olduğunu anlamadı! "Arkamı döndüğümde..."

Kahramanmaraş’ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, polisler kaza tutanağı yazdığı sırada Kanat’ın kalp hastası eşi fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat’ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kimse ne olduğunu anlamadı Arkamı döndüğümde...

’ARADA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUM’

O sırada kasada olan market çalışan Sebahattin Gümüşbaş ise kazayı şans eseri yara almadan atlattığını belirterek, "Arkamı döndüğümde otomobil içerideydi. Son anda diğer taraftan ürün almaya geçmem, beni arada kalmaktan kurtardı" dedi.

Kaza nedeniyle markette büyük çapta hasar meydana gelirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kimse ne olduğunu anlamadı Arkamı döndüğümde...

Kimse ne olduğunu anlamadı Arkamı döndüğümde...

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