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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kimse ‘Ne kadar garip’ demesin diye... Down sendromlu kızının gülüşünü oyuncak bebeklere taşıdı

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Kimse ‘Ne kadar garip’ demesin diye... Down sendromlu kızının gülüşünü oyuncak bebeklere taşıdı

TEKİRDAĞ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (32), Down sendromlu kızı 3.5 yaşındaki İnci Su'nun gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşıdı.

Güler, 2018 Aralık ayından bu yana Down sendromlu 200 oyuncak bebek yaptı. "Her şey küçük bir çocuğun İnci Su'ya bakıp 'Gözleri ne kadar garip' demesiyle başladı" diyen Süreyya Ülkü Güler sözlerine şöyle devam etti: "Bu sözler üzerine o gün kırılsam da düşündükçe hak verdim o küçük çocuğa. Çünkü alışık olmadığı bir durumdu bu. O küçük kızın evinde mükemmel vücudu, gülüşü, saçları ve gözleri olan oyuncak bebekleri vardı. O zaman bir bebek tasarlamaya ve yüzüne İnci Su'nun gülüşünü yansıtmaya karar verdim."

Kimse ‘Ne kadar garip’ demesin diye... Down sendromlu kızının gülüşünü oyuncak bebeklere taşıdı

Anne Güler, her evin bir köşesinden İnci bebek gülümsemesi yayılıncaya, 'Ne kadar garip' denilen Down sendromlu çocukların gözleri normal kabul edilene kadar İnci bebekler yapmaya devam edeceğini söyledi. Güler, ilerleyen zamanlarda küçük bir atölye kurup bu bebeklerin üretimini artırmayı düşündüklerini de belirtti. Oyuncak sektöründe tüm bebeklerin kusursuz olduğunu belirten Güler, bu bebeklerle oynayan çocuklarda bu algının kırılması için Down sendromlu bebeklerin yanı sıra tekerlekli sandalyedeki bebekler tasarlayacağını da söyledi.

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