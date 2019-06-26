Kimse ‘Ne kadar garip’ demesin diye... Down sendromlu kızının gülüşünü oyuncak bebeklere taşıdı
TEKİRDAĞ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (32), Down sendromlu kızı 3.5 yaşındaki İnci Su'nun gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşıdı.
Güler, 2018 Aralık ayından bu yana Down sendromlu 200 oyuncak bebek yaptı. "Her şey küçük bir çocuğun İnci Su'ya bakıp 'Gözleri ne kadar garip' demesiyle başladı" diyen Süreyya Ülkü Güler sözlerine şöyle devam etti: "Bu sözler üzerine o gün kırılsam da düşündükçe hak verdim o küçük çocuğa. Çünkü alışık olmadığı bir durumdu bu. O küçük kızın evinde mükemmel vücudu, gülüşü, saçları ve gözleri olan oyuncak bebekleri vardı. O zaman bir bebek tasarlamaya ve yüzüne İnci Su'nun gülüşünü yansıtmaya karar verdim."
Anne Güler, her evin bir köşesinden İnci bebek gülümsemesi yayılıncaya, 'Ne kadar garip' denilen Down sendromlu çocukların gözleri normal kabul edilene kadar İnci bebekler yapmaya devam edeceğini söyledi. Güler, ilerleyen zamanlarda küçük bir atölye kurup bu bebeklerin üretimini artırmayı düşündüklerini de belirtti. Oyuncak sektöründe tüm bebeklerin kusursuz olduğunu belirten Güler, bu bebeklerle oynayan çocuklarda bu algının kırılması için Down sendromlu bebeklerin yanı sıra tekerlekli sandalyedeki bebekler tasarlayacağını da söyledi.
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