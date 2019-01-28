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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kimse inanmadı onlar başardı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kimse inanmadı onlar başardı

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Erzurum’da birlikte fotoğraf çektirdiği milli kayakçı, otizmli ikizler Murat ve Zeynep Bingül (15) Fransa’da Dünya Özel Sporcular Kayak Şampiyonası’nda yarışacak. Evde halının üstünde patenle pratik yaparak başladıkları yolculuklarında ikizlerin en büyük destekçileri ise anne ve babaları.

 ZEYNEP ve Murat Bingül’e otizm tanısı 2.5 yaşındayken kondu. Bu tanıyla ailenin yaşamı tümden değişti. Gıda mühendisi anne Nesrin Bingül, çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilmek için emekli oldu. Evini okula çevirdi, kendini çocuklarının eğitimine ve gelişimine adadı. Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı baba Ünal Bingül de eşine destek verdi. “Hiçbir şey yapamazlar” denilen Zeynep ve Murat, dünya çapında dereceler alan kayakçılara dönüştü.

EVİMİZİ OKULA ÇEVİRDİK

“Yaşadığımız evi adeta bir okula çevirdik” diyen anne Bingül, şunları anlatıyor: ”2.5 yaşında otizmli olduklarını öğrendiğimizde çocuklarımızı hayatın içinde tutmaya azmettik. Bunu da ancak sporla yapabileceğimize inandık. Geldiğimiz noktada da bunu başardığımızı düşünüyorum. Otizm ömür boyu süren ve tek çaresi eğitim olan bir durum. Programlar yaptık. Hiç aksatmadık. Hayatımızı onlara göre ayarladık. Eşim çok destek oldu. Sadece çocuklarımızın eğitimine ve sonrasında spordaki başarısına odaklandık. Murat ile Zeynep’i mutlu etmek için elimizden geleni yaptık.”

ENGELSİZLERLE YARIŞIYOR

Kimse ikizlerin kayabileceklerine ihtimal vermiyordu. Kayak hocaları bile ciddiye almıyordu. Anne Bingül, hedeflerine nasıl ulaştıklarını şöyle anlatıyor: “Jimnastik hocasıyla kayağa başladık. Evde halının üstünde patenle pratik yaptırıyorduk. Sonra sokağa çıktık, sonra dağa ve pistlere... Üç yıldır zihinsel engelliler için özel düzenlenen dünya şampiyonalarına katılıyorlar. 18 yaşına kadar fiziki gelişimlerini tamamladıklarında Zeynep ve Murat’ın daha da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Murat, engelsiz sporcularla da yarışabiliyor. Erzurum’daki okullararası kayak yarışmasında dördüncü oldu. Kayak antrenörü için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğine ihtiyacımız var. Sponsorların desteğiyle devam edebiliyoruz.

HALI ÜSTÜNDE PATENDEN KARLI ZİRVEYE

Kimse inanmadı onlar başardı

- Zeynep ve Murat Bingül 5 - 11 Mart’ta Fransa’da düzenlenecek ‘INAS (Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu) Dünya Özel Sporcular Kayak Şampiyonası’na hazırlanıyor. 14 - 16 Ocak’ta Erzurum’daki ‘Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası’nda ise şampiyon oldular.

YAŞATIRSA ANNELER YAŞATIR

Her otizmli çocuk birbirinden farklı. Annelerin içinde olmadığı eğitimden bir fayda gelmez. Babaların desteği de şart. Rehabilitasyon merkezlerine gittiğimde görüyorum ki sadece anneler var çocukların yanında. Babalar yok. Eşimin desteği her an bizimle. Otizm mücadelesinde 10-15 yıllık hedefler koymak gerek. Sabır da şart… Bu çocukları yaşatırsa, anneler yaşatır. Spor bu öfke nöbetlerini sıfıra indiriyor. Zeynep 10 yılda okuyup yazmayı öğrendi. Öğretmeni de bendim. ‘Okuyamaz, yazamaz, okula gidemez’ demişlerdi. 10 yılın sonunda da el yazısı yazabilecek hale geldi. Murat da okuyup yazabiliyor.”

‘EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ BİZDEN SONRA NE OLACAKLAR?’

Kimse inanmadı onlar başardı

- Çocuklarının geldiği noktadan mutlu olduklarını söyleyen Nesrin Bingül, gelecekle ilgili endişelerini şöyle paylaşıyor: “Biz şampiyon da olsak, çok başarılı da olsak çocuklarımızın sonunda gideceği yer bakımevi. Özellikle Zeynep için çok endişeliyim. Onu düşündükçe çok zorlanıyorum, çok üzülüyorum. Başka sağlıklı evladım da yok. Başarıları beni mutlu ediyor ama biz öldükten sonra devletimize emanet edeceğiz, başka çaremiz yok. Çünkü kendi başlarına yaşayamazlar.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.01.2019)-2
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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