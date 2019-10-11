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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kimse bunu duymak istemiyor’ 130 milyon kız çocuğu yok edildi

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Kimse bunu duymak istemiyor’ 130 milyon kız çocuğu yok edildi

‘Erkek Çocuk Tercihinin ve Kız Çocuklarının Değersizleştirilmesinin Önlenmesi Küresel Programı’na göre 2019 itibarıyla dünyada 130 milyon kız çocuğu yok edildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Başdanışmanı Upala Devi, kadın nüfusunun azalması nedeniyle Hindistan’ın bazı eyaletlerinde 2-3 eşi olan kadınlar gördüklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Başdanışmanı Upala Devi, ‘Erkek Çocuk Tercihinin ve Kız Çocuklarının Değersizleştirilmesinin Önlenmesi Küresel Programı’ araştırmasında 2019 yılı itibarıyla dünyada 130 milyon kız çocuğunun doğumdan önce veya sonra yok edildiğini söyledi. Devi, çalışma hakkında, “Özellikle dünya nüfusunun üçte birini oluşturan Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kadın nüfus azalırken erkek nüfus giderek artıyor, kadın nüfusun azalması nedeniyle Hindistan’ın Pencap gibi bazı eyaletlerinde 2-3 kocası olan kadınlar gördük” diye konuştu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezi ortaklığında ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen program kapsamında İstanbul’da üst düzey bir forum düzenlendi. Foruma katılmak üzere Türkiye’ye gelen UNFPA Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Başdanışmanı Upala Devi, Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

DOĞMADAN ÖLDÜRÜLÜYORLAR

“Hindistan ve Çin başta olmak üzere dünyada özellikle Vietnam, Nepal, Bangladeş, Orta Asya ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Kuzey Afrika’da cinsiyet ayrımcılığı yüzünden yaşamı elinden alınan yaklaşık 130 milyondan fazla kayıp kız çocuğu var. Kimse bunu duymak ve görmek istemese de dünyada milyonlarca kız çocuğu daha doğmadan öldürülüyor. Çin’de yıllarca tek çocuk politikası, Hindistan’da ise ataerkil toplum normları nedeniyle mevcut olan bu durum, maalesef 2000’lerin başında Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Kafkas ülkelerine de sıçradı. Doğada her 100 kız çocuğu için 105 erkek çocuğu doğmakta, ancak bu ülkelerde yaşamı elinden alınan kız çocukları nedeniyle bu rakam her 100 kız çocuğu için 117 erkek çocuğuna yükselmiş durumda. Hatta dünyanın en kalabalık nüfus yoğunluğuna sahip ülkesi Çin’de bu rakamın 118 olduğunu biliyoruz. Bunun sonucunda evlenme yaşına gelen erkeklerin evlenebilecekleri kadın sayısı azalıyor, çocuk yaşta evlilikler artıyor, yabancı gelinler ithal ediliyor, insan kaçakçılığından kadın ve kız çocuklarına tecavüze kadar geniş bir yelpazede suç işleniyor. Öyle ki kadın nüfusun azalması yüzünden Hindistan’ın Pencap eyaletinde 2-3 erkekle aynı anda evlenmek zorunda kalmış kadınlara rastladık. Hindistan’ın özellikle kuzeyinde bu fenomenin oldukça yaygın olduğunu gördük.”

KÜRTAJ YAPILIYOR

“Peki, kaybolan kız çocukları nasıl ortadan kaldırılıyor? Birincisi ve en yaygın yöntemi doğmadan önce cinsiyeti öğrenerek kürtaj yaptırmak suretiyle, ikinci olarak da doğduktan sonra boğarak öldürmek suretiyle yok ediliyor. Eğer bir kız çocuğu doğumda kürtaj olmaktan kurtulup doğarsa ve öldürülmezse bakımsızlıktan, aşılarının yapılmamasından, beslenme yetersizliği gibi her türlü kız çocuğuna ayrımcılık ve ihmal sonucunda hayatını kaybediyor. Bugüne kadar 3 temel sebep yüzünden dünyada erkek nüfusunun aşırı arttığı bilimsel olarak kanıtlandı: Ultrason gibi modern teknolojinin çok küçük köylere kadar ulaşması sonucunda pek çok aile bebeğin cinsiyetini önceden öğrenebilmesi, ataerkil toplumların kurallarıyla erkek çocuğa daha fazla değer verilmesi ve tüm dünyada doğurganlığın azalması, en başta gelen sebepler.”

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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