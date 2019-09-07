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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.09.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

'Kimse beni yolumdan geri döndüremez'

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'Kimse beni yolumdan geri döndüremez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın’da Kuşadası Belediyesi’ne de giderek, Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Konuşmasına, "Yolu kapatmışsınız korsan gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri’ye götüreceğim" sözleriyle başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi beraber yapacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Çağdaş uygarlığa Türkiye’yi kavuşturacağız. Daha güzel bir Türkiye’ye hep birlikte hiç endişe etmeyin" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTALI SALDIRI

Kılıçdaroğlu, ezanın okunmaya başlamasıyla konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu’na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalı saldırıdan sonra halkı selamlayan, ezanın bitmesinden sonra konuşmasına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez. Bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Hangi baskıyı kururlarsa kursunlar. Milletimiz, bayrağı için vatanı için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Beraber huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. ’Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor’ diyorlar. Ben alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkartacaklar. Başka şeyler yapacaklar ne yaparlarsa yapsınlar mücadele edeceğiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Her kentte huzurun ve bereketin olduğu güçlü bir Türkiye inşa etmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele demokrasi ortasında hep birlikte yapacağız. Hepinizle yapacağız. En son demokrasi mücadelesini İstanbul’da verdik. Kazandığımız seçimi yandaş hakimlerin gözetiminde iptal ettiler. Yenileyin dedik çekinmeyeceğiz. Bu milletin vicdanına ve adalet duygusuna güveniyoruz. 13 bin fark, 806 bine çıktı. Ne oldu halk kazandı. Her şey çok daha güzel oldu. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Doğu’dan, Batı’dan, Kuzey’den ve Güney’den herkesi kucaklayacağız. Bayrağımızın altında huzur içinde karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Birilerinin egemenliğini baskılarını asla kabul etmeyiz. Dedelerimizde öyle yaşamadı bizde yaşamayacağız. Huzur içinde yaşayacağız" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra belediyeden ayrıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yumurtayı atan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

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