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    Kimlikleri belli oldu! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biriydi

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 20:40 | Son Güncelleme:

    İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotlarının kimlikleri belli oldu. Uçağın kaptan pilotu Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biriydi.

    Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

    İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.

    Kaynak: kokpit.aero

    Etiketler: Melike Kuvvet , Beril Gebeş , Başaran Holding , gündem
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