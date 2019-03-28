Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
Kimlik kartlarının değişimiyle ilgili yapılan düzenlemede milyonlarca vatandaş kimliklerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine müraacat etti. Değiştirme nedeniyle yapılan kimlik kartlarında başvuru ücreti 22,50 TL olarak geçerli. Kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmeyenler ise düzenlemenin ne zamana kadar son bulacağını merak ediyor. Peki, Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte bazı bilgiler...
İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesiyle birlikte 2017 yılında yürürlüğe giren değişiklikle, yeni kimlik kartları vatandaşlara verilmeye başlandı. TC kimlik kartları, kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren belgedir. Peki kimlik kartı yenileme işlemi ne zamana kadar devam edecek?
KİMLİK YENİLEME NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yurt genelinde nüfus müdürlüklerinde 11 bin civarında personel ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "1 Ocak 2017 tarihinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan çipli kimlik dağıtımı şu ana kadar yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi. Ali Kart, daha önce kimlik kartları yenilemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak, geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacaktır.
KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kimlik kartı başvuruları için https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) randevu alınmaktadır. Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
ÇİPTE HANGİ VERİLER VAR?
Yeni kimlik kartının üzerinde bulunan çip, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik verileri içeriyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.
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