Kimlik yenileme başvurusu nasıl alınır?

2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulaya konulan kimlik yenileme ya da kimlik değiştirme işlemleri, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni kimlik almak için başvuruda bulunan vatandaşlar, biyometrik fotoğraf ve kayıt ücreti ile beraber kimliklerini değiştirebiliyorlar. Peki, Kimlik yenileme ne zaman bitecek? Yeni kimlik çıkarmak için son tarih ne zaman? İşte, merak edilenler.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartlarıyla ilgili düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana milyonlarca vatandaş, yeni kimlik kartlarına başvuru yaparak sahip oldu. Henüz yeni kimlikler için harekete geçmeyen, başvuru yapmayan vatandaşlar ise kimlik kartı yenileme işleminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, kimlik yenileme ne zaman son? Kimlik değiştirme ne zaman bitecek?

İlk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot illerde başlayan yeni kimlik kartı dağıtımından bu yana, yaklaşık 40 milyon vatandaş yeni kimlik kartlarına sahip oldu. Online randevu alınarak yapılan kimlik kartı başvurularında sürenin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, kimlik yenileme işlemi hakkında merak edilenler...

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek.