Kimlik ve ehliyet yenileme en son ne zaman?

Kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. O günden bu yana işlemler devam ederken hala yenileme yapmayan pek çok kişi bulunuyor. İşte, kimlik ve ehliyet yenileme hakkında tüm ayrıntılar...

YENİ KİMLİK KARTINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.