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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
09.08.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Kimlik soran doktoru dövdü... Bir haftada kentteki üçüncü saldırı

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Kimlik soran doktoru dövdü... Bir haftada kentteki üçüncü saldırı

Gaziantep'te A.İ., kayıtlı olduğu aile hekiminin izinli olması nedeniyle ilaç yazdırmak istediği doktor Mustafa Talat Bayram'ı (66) darp etti. Kimlik sorduğu için darp edildiğini öne süren Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi. Türk Sağlık- Sen Gaziantep Şube Başkanı, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, 1 haftada 3’üncü vaka olduğunu söyledi.

Olay, sabah saatlerinde Nüket Alevli Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İlaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.İ., aile hekimi İrfan Gözek raporlu olduğu için doktor Mustafa Talat Bayram'a ilaçlarını yazdırmak istedi. İddiaya göre Bayram'ın kimlik istediği A.İ., doktora saldırdı.

Diğer sağlık personelinin araya girmesiyle kurtulan Bayram, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise A.İ.'yi gözaltına aldı. Tedaviye alınan doktor Mustafa Talat Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.

Doktor Mustafa Talat Bayram, A.İ.'nin kendi hastası olmadığını belirtip kimlik istediğini dile getirerek, "İstediği ilaç ile dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Hasta benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Önce 'yok' dedi, sonra arabadan alıp geleceğini söyledi. Kimlik doğru ise ilacını yazayım dedim o sırada önce masaya vurdu sonra beri darp etti" dedi.

BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ SALDIRI

Türk Sağlık- Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak saldırıya uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti. Kazak, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, 1 haftada 3’üncü vaka olduğunu söyledi.

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