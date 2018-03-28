Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu nereye yapılır?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile verilen kimlik kartlarının nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar bu konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Kimlik kartı başvurusu yapmak ise sanıldığı kadar uğraştırıcı değil, internet üzerinden ya da telefon aracılığı ile yeni kimlik kartı için başvuru yapabilirsiniz. İşte, kimlik kartı alma işlemleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

RANDEVU ALMADAN KİMLİK KARTI BAŞVURUSU YAPILIR MI?

Genel Müdürlük https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı ya da Alo 199 Çağrı Merkezi dışında randevusuz olarak da yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı müracaatı yapılabilir.​

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKİR?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.

İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.

KİMLİK KARTLARINDA KULLANILAN FOTOĞRAF NASIL OLMALIDIR?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

KİMLİK KARTLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

KİMLİK KARTI NASIL ULAŞTIRILIR?

​Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.

KİMLİK KARTI ALMA ÜCRETİ NE KADAR?

​Maliye Bakanlığınca 2018 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37,00 TL., uluslararası aile cüzdanı için 98,50 TL değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

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