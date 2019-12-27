Kimlik değiştirme son tarih ne zaman? Yeni kimlikler nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik 2017 yılında hayata geçti. Kimliklerini henüz değiştirmeyen vatandaşların gözü yeni kimlik kartları değişim süresinin biteceği tarihe çevrildi. Peki, yeni kimlik kartları ne zamana kadar alınacak? İşte, kimlik değiştirme başvurusu ve konuyla ilgili detaylar.

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni kimlik çıkartmak için ödenmesi gereken ücret çeşitli durumlarda farklılık gösteriyor. TC kimlik belgesi, eski düzende nüfus cüzdanı olarak adlandırılan belgeyi kaybedenler yeni kimlik çıkarmak için ödemeleri gereken ücret; 22,50 TL. Çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde ise 45 TL ödeme yapılması gerekiyor. TC kimlik belgesi 2023 yılına kadar değiştirebiliyor.

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır. TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

KİMLİK YENİLEME İÇİN EVRAKLAR

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.