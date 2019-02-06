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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
06.02.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

15 yıl önce hayatı karardı... 3 kez cezaevine girip çıktı

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SAMSUN'da balıkçı Bekir Kılıç'ın (55) kimlik fotokopisiyle adına kurulan şirketle kredi çekildi, piyasaya 750 bin TL'lik çek kesildi. Hakkında başlatılan yaklaşık 40 icra takibi ile hayatı kararan ve 3 kez cezaevine girip çıkmak zorunda kalan Kılıç, 15 yıllık hukuk mücadelesini kazandı ve davalardan beraat etti. Kılıç, "15 yıl geçti ama cezasını hâlâ çekiyorum" dedi.

Kentte, baba mesleği olan balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Bekir Kılıç, 2004 yılında kimlik bilgilerinin kendisinden habersiz kullanılarak adına İstanbul'da şirket kurulduğu bilgisine ulaştı. Yaptığı araştırmada, haberi olmadan adına şirket kurulduğu, banka kredisi çekilip, piyasaya ise 750 bin TL'lik çek kesildiğini öğrenen Kılıç'ın hayatı kâbusa döndü.

Hakkında yaklaşık 40 icra takibi başlatılan Bekir Kılıç, 3 kez cezaevine girip çıktı. Olayla ilgili hukuk mücadelesi başlatan ve 15 yılın sonunda adına sahte belgelerle işlem yapıldığı ortaya çıkan Kılıç, hakkındaki davalardan beraat etti.

'NE GÜCÜM NE İMKÂNIM KALDI'

Kendisinin haberi olmadan adına kurulan şirketle vurgunlar yapıldığını belirten Bekir Kılıç, yıllarca çile çektiğini ifade etti. Kılıç, "Barınakta geçimini sağlayan bir balıkçıyım.

Her vatandaş gibi ben de resmi kurumlarda veya özel kuruluşlarda kimlik fotokopisi vererek işlem yapıyorum. Kimin eline geçtiyse, birileri benim hayatımı bu hale getirdi. Şu ana kadar en az 40 tane davadan beraat kararım vardır.

Benim kimlik bilgilerim kullanılarak İstanbul'da yeni bir kimlik düzenlenmiş. Tanımadığım birinin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim kullanılarak şirketler kurulmuş, krediler çekilmiş, çek alınmış. 2004 yılı içinde 3 aylık dönemde vurgunlar yapılmış. Üzerinden 15 sene geçti fakat cezasını hâlâ ben çekiyorum.

O dönemden beri bana gelen tebligatları takip etmek bile mümkün değil. Hele ki geliri dar olan birinin bunları karşılamaya ne gücü ne de imkânı yeter" dedi.

'DAVALAR BENİ YIPRATTI'

Bir işlem için gittiği noterde olan biteni anladığını kaydeden Kılıç, "Notere gittiğimde benim kimliğim sahte olduğunu ve yenisinin çıkarıldığı söylendi. Ben balıkçıyım, başka da bir gelirim yok. Bankalar benim kimlik bilgilerimi kullanan bu kişiye çek vermiş, kredi vermiş, iş yeri açmak için vergi levhası bile alabilmişler. Avukatlara para yetiştiremiyorum. En basit dava için 1000 lira para gidiyor.

Bazen haftada 4- 5 dava geliyor adıma. Benim bunların tamamını takip etmeye ne maddi ne de manevi gücüm kaldı. Eğer gelen borçların hepsini ödemeye kalksak 750 bin TL ödeme yapmam gerekecekti. Bir insana bu kadar eziyet olmaz. Bu davalar beni yıprattı" diye konuştu.

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