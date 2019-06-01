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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.06.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi

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Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için nüfus cüzdanını evde unutan Berat Şalvan isimli öğrenci 30 dakika boyunca babasını çaresizce bekledi.

Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da LGS maratonunun birinci oturumu saat 09.30’da başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olacak 22 bin 383 öğrenciden 68 okulda bin 83 derslikte 20 bin 54 öğrenci sınava girdi. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okula alınmaya başlandı.

Saat 09.30’da başlayan sınavda 15 dakika sonra gelenler de sınava alındı. Sınava babasıyla birlikte erken gelen Berat Şalvan ise okula giriş esnasında nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Bu yüzden küçük Berat sınava alınmayınca, babası harekete geçti.

Edremit’in Köşk Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için yola çıkan baba Yusuf Şalvan, küçük Beratı da okulda bıraktı. Babasını çaresizce bekleyen küçük Berat’ın durumu ise yürek burktu. Sınavın başlamasıyla iyice endişelenen Berat, babasının 09.45’te okula gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Babasıyla birlikte okula koşan Berat, sınav görevlilerince içeri alınması babasına rahat bir nefes aldırttı.

“Ben çocuğum için her şey yaparım”

İHA muhabirine konuşan baba Yusuf Şalvan, çocuğu için her şeyi yapacağını belirtti. Yaklaşık 30 kilometrelik yolu büyük bir endişeyle gidip geldiğini ancak başardığını ifade eden baba Şalvan, “Sınav için okula erkenden geldik. Çocuk kimliğini evde unutmuş. Bende yarım saat içinde gidip o kimliği alıp getirdim. Bunun için de yaklaşık 30 kilometre yol kat ettim. Çocuk emek vermiş ve sonuna gelmiş, kimliğini evde unutmuş. Bu çok zor bir durumdur. Bir taraftan çocuğumun kimliğini, bir taraftan burada yalnız bıraktığımı düşündüm. Ben çocuğum için her şey yaparım” dedi.

Kimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi

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