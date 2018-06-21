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    Kimliğini kaybedenler dikkat! İlk mesai gününde ödeme yapılmazsa...

    ANKARA (AA)
    21.06.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "geçici kimlik belgesi" verilecek.

    AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kimlik kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı. Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.

    ÖDEME YAPILMAZSA BAŞVURU İPTAL EDİLECEK

    Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşların, 24 Haziran'dan sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedeli ödemelerini yapması gerekecek, aksi halde başvuruları iptal edilecek. Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.

     

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