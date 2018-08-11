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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KOCAELİ (İHA)
11.08.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Kimliğini görünce şoke olan çocuk için Valilik devreye girdi!

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Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde yaptığı müracatta kimlik kartına annesinin fotoğrafı basılan çocuğun 17 Ağustos'ta gireceği sınavda herhangi bir sorun yaşamayacağını açıkladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kezban Akgün, 14 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Akgün ile 7 Ağustos tarihinde çipli kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek hem kendisi hem de oğlu için çipli kimlik kartı başvurusunda bulunan anne Akgün, 2 gün sonra kendisine teslim edilen kimlik kartını görünce şoka uğradı. Kargodan gelen kimlik kartını teslim alan anne Kezban Akgün, oğlu için düzenlenen kimlik kartına kendi fotoğrafının basıldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran anne ve oğlu, gerekli düzeltmenin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaptı. Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan Halil İbrahim Akgün, 17 Ağustos'ta gireceği çıraklık sınavına alınamama korkusu yaşadığını dile getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Önce anne Kezban Akgün'ün kimlik başvuru işlemi gerçekleştirilmiş, daha sonra aynı memur tarafından oğul Halil İbrahim Akgün'ün kimlik başvuru işlemi yapılmış. Ancak bir önceki işlem esnasında sisteme yüklenen anneye ait fotoğrafın sehven oğul Halil İbrahim Akgün'ün kimlik fotoğrafı olarak yüklendiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan hatanın giderildiği açıklamada Halil İbrahim Akgün’ün adına düzenlenen geçici kimlik geçici kimlik belgesi ile başvuru yaptığı 17 Ağustos’ta yapılacak olan çıraklık sınavına sorunsuz bir şekilde girebileceği belirtildi.

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