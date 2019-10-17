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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

‘Kimliği getir daireyi götür’ çetesine operasyon

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Asayiş Şube Müdürlüğü daire satışı vaadiyle vatandaşı dolandıran emlak şebekesini çökertti. 120 vatandaşı dolandıran şebekenin yaklaşık 150 milyon TL vurgun yaptığını belirledi.

İstanbul’da, internet ve radyolarda “Kimliği getir daireyi götür” şeklinde ilanlar verip, kurdukları paravan emlak ofisleri üzerinden 100 milyon TL’lik vurgun yapan 30 kişilik emlak çetesi çökertildi. Çete üyelerinin tarla olan arazileri arsa olarak sattıkları, hayali daireler için kaparo aldıkları, düşük metrekareli evleri yüksek metrekare olarak gösterdikleri, ipotekli daireleri sattıkları anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Esenyurt’ta emlak dolandırıcılığı olaylarının artış göstermesi üzerine planlı çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada vurgun olaylarının organize bir çete tarafından yapıldığını tespit etti. Çete, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde emlak alışverişinin yüksek olmasını nedeniyle bu bölgeyi hedef seçmişti. Normal inşaat-emlak firması görünümünde bir ofis açan çete, güvenli olduğunu hissettirmek adına kadın elemanlar çalıştırıyordu. Organizasyonu yöneten kişiler bu ofislere hiç gelmedi. Örgüt lideri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda tarla olan yerler arsa olarak satıldı. Düşük metrekareli daireler yüksek metrekare olarak gösterilip satıldı. İpotekli daireler müşterilere satıldı.  Orta kat bir daire gösterilip bahçe katı satıldı.

Ağlarına kurban düşürmek için internete ve radyolara “Kimliği getir daireyi götür” ilanları verdi. 

Çete, satıştan önce kaparo alıyordu. Satış sırasında da satışta problem çıktığını söyleyerek kaparoyu geri ödemiyordu.  Çete bu yöntemlerle çok sayıda kişiyi 100 milyon TL dolandırdı.

Yapılan tespitlerin ardından Esenyurt’ta  24, Avcılar’da  4, Küçükçekmece‘de 2, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy’de birer adrese, 32 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Aramalarda,  20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi, müşteki şahısların isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar bulundu.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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