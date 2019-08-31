Kimler ne zaman okula başlıyor? Okullar ne zaman açılıyor?
Okullar uyum haftası dolayısıyla bazı öğrenciler için normalden daha önce açılacak. Uyum haftasında, öğrencilerin yeni düzene ayak uydurması sağlanacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre okullar ne zaman açılacak? İşte, okulların açılacağı tarih ve ara tatiller hakkında öğrencilerin merak ettiği detaylar
Bu yıl değişen sistem dolayısıyla okullar, açıldıktan belirli bir süre sonra yeniden tatile girecek. Okulların tatile girmesinin akabinde öğretmenler ise dönem arası eğitim seminerlerine dahil olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullar, bazı öğrenciler için erken başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılıyor? İşte, bakanlığın yayımladığı bilgiler dahilinde bazı detaylar
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? KİMLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak. Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında olacak.
İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE
Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.
YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA
Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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