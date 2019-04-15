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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kimin mazbatasını kime vermiyorsun’

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‘Kimin mazbatasını kime vermiyorsun’

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta başkan seçilen CHP’li Kemal Deniz Bozkurt’u tebrik etti.

İmamoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti ve özetle şunları söyledi:

HER PARTİNİN OYUNU ALDIM

“Ben seçimden önce söyledim. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkes bizim hemşehrimiz. Herkes bizim kardeşimiz. Biz kimseyi kimseden ayırt etmedik. Şu alanda ben görüyorum her siyasi görüş var. Her etnik köken var. Böyle bir unsuru yakalamadığımız sürece bu milletin huzurunu bozarlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Esenyurt’tan sesleniyorum. Ben her partinin oyunu aldım. Sadece CHP’linin, sadece İYİ Partili’nin değil, AK Partili kardeşimin de oyunu aldım, HDP’li kardeşimin de oyunu aldım, MHP’li kardeşimin de oyunu aldım, Saadetli kardeşimin de oyunu aldım. Geçmişimizi, değerlerimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizin ilkelerini koruyacağız, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmayacağız. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Hiç kuşku duymayın. Kimsenin yüzü asık olmayacak.

İŞİMİZE BAKALIM

Neymiş İmamoğlu neden maça gitmiş? Ya ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi, Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net. Neymiş maçta mazbata diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir. Ben de diyorum ki, uzatmayın. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bize görevimizi verin işimizi yapalım.

TELEFONUNUZU KAPATIN

Bu boş gündemlerle bizi meşgul edenlere buradan duyuruyorum. Gerçeklere dönelim. Oturalım bu üretimi ve bu güzelliği bu millete yaşatalım. Bir yerel seçim yaşadık, İstanbul’un mazbatasını vermem de vermem. Ya kardeşim, kimin mazbatasını kime vermiyorsun. Millet mazbatayı vermiş sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur. Dolayısıyla onun bunun fikri beni ilgilendirmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’na sesleniyorum. Siz de sizi arayanlara telefonunuzu kapatın. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Yüksek Seçim Kurulu olarak görevinizi yapın, süreci normalleştirin. Bizi dünya aleme rezil etmeyin kardeşim. Bizi bir an önce normalleşme yolunda yolumuzu açın. Demokrasimizi güçlendirin. Milletin demokrasiye olan inancını zayıflatmayın.”

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