İmamoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti ve özetle şunları söyledi:

HER PARTİNİN OYUNU ALDIM

“Ben seçimden önce söyledim. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkes bizim hemşehrimiz. Herkes bizim kardeşimiz. Biz kimseyi kimseden ayırt etmedik. Şu alanda ben görüyorum her siyasi görüş var. Her etnik köken var. Böyle bir unsuru yakalamadığımız sürece bu milletin huzurunu bozarlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Esenyurt’tan sesleniyorum. Ben her partinin oyunu aldım. Sadece CHP’linin, sadece İYİ Partili’nin değil, AK Partili kardeşimin de oyunu aldım, HDP’li kardeşimin de oyunu aldım, MHP’li kardeşimin de oyunu aldım, Saadetli kardeşimin de oyunu aldım. Geçmişimizi, değerlerimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyetimizin ilkelerini koruyacağız, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmayacağız. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Hiç kuşku duymayın. Kimsenin yüzü asık olmayacak.

İŞİMİZE BAKALIM

Neymiş İmamoğlu neden maça gitmiş? Ya ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi, Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net. Neymiş maçta mazbata diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir. Ben de diyorum ki, uzatmayın. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize. Bize görevimizi verin işimizi yapalım.

TELEFONUNUZU KAPATIN

Bu boş gündemlerle bizi meşgul edenlere buradan duyuruyorum. Gerçeklere dönelim. Oturalım bu üretimi ve bu güzelliği bu millete yaşatalım. Bir yerel seçim yaşadık, İstanbul’un mazbatasını vermem de vermem. Ya kardeşim, kimin mazbatasını kime vermiyorsun. Millet mazbatayı vermiş sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur. Dolayısıyla onun bunun fikri beni ilgilendirmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’na sesleniyorum. Siz de sizi arayanlara telefonunuzu kapatın. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Yüksek Seçim Kurulu olarak görevinizi yapın, süreci normalleştirin. Bizi dünya aleme rezil etmeyin kardeşim. Bizi bir an önce normalleşme yolunda yolumuzu açın. Demokrasimizi güçlendirin. Milletin demokrasiye olan inancını zayıflatmayın.”



