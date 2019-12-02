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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Kim’in küllerini Diyarbakır’a gömeceğim

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Kim’in küllerini Diyarbakır’a gömeceğim

Diyarbakır’da 16 yaşındaki bir uyuşturucu bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Güney Koreli misyoner Jin Wook Kim’in (41) katiliyle bir çay ocağında dakikalarca yan yana oturduğu ortaya çıktı. Cinayetten beş gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getiren Kim’in eşi Jung In Jang, “Gelecekte Diyarbakır’da yaşamak ve eşimin küllerini burada gömmek istiyorum” dedi.

Jin Wook Kim ve Jung In Jang 2011 yılında Güney Kore’deki bir kilisede tanışıp evlendi. İkisi de evliliklerinden önce ziyaret ettikleri Türkiye’de yaşamaya karar verdi. 2016 yılında Şanlıurfa’ya yerleştiler. Jung In Jang’a göre Türkiye’de yaşamak istemelerinin sebebi kültür farkı, samimiyet ve kendilerine iyi davranılmasıydı. Türkiye’de Barış adını kullanan Jin Wook Kim Kore’de baharat ticareti yapan bir şirketin Şanlıurfa temsilciliğini açtı,

Kim’in küllerini Diyarbakır’a gömeceğim

Fotoğraflar: Selçuk Şamiloğlu

Harran Üniversitesi’nde sosyoloji yüksek lisansına başladı. Koreli çift ve beş yaşındaki oğulları Ean Woo Kim üç yıl mutlu ve huzurlu bir hayat yaşadı. Koreli çift 5 ay önce Diyarbakır’ın varoş sayılan Bağlar ilçesine taşındı.

KATİLİYLE YAN YANA

20 Kasım gecesine kadar her şey normaldi. Kim, saat 22.00 sıralarında kahveye gitmek için evden çıktı. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre saat 22.24’te Mevlana Çay Ocağı’nın önündeki taburelerde oturup mahalleliyle sohbete koyuldu. Saat 23.22’de mahallede ‘Maşo’ diye tanınan ve psikopat davranışlar gösterdiği ifade edilen 16 yaşındaki S.D. çay ocağına geldi. 10 dakika Kim ve Y.H. ile yan yana oturdu. Aralarında bir diyalog geçmedi. Kim saat 23.34’te kalkıp evine doğru yürüdü. S.D. takip ettiği Kim’in yolunu ıssız bir yerde kesip 8 kez bıçakladı.

ANLAMADIĞIM DİLDE KÜFÜR ETTİ

S.D. ifadesinde o gece iki farklı uyuşturucu kullandığını, kamera görüntülerinin aksine Kim ile hiç karşılaşmadığını iddia etti. Kız arkadaşıyla konuşmak için Kim’den cep telefonunu istediğini anlatan S.D., “Vermek istemedi. El kol hareketi yaptı. Anlamadığım dilde küfür etti ve yumruk attı. Bıçağı salladım. Vatandaşlar toplanınca telefonu atıp kaçtım” dedi. S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jin Wook Kim ise ailesinin isteği üzerine Güney Kore’de yakıldı.

Kim’in küllerini Diyarbakır’a gömeceğim

Kim’in ölümünden 5 gün sonra eşi Jung In Jang, Ha Son ismini verdiği bir kız dünyaya getirdi. Çocuklarıyla birlikte halen Diyarbakır’da yaşayan Jung In Jang, cinayetle ilgili gasp iddialarının gazetelere yansıdığını ancak eşinin parmağındaki alyans ve cüzdanının alınmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yüzden bir insanın öldürüleceğine inanamıyorum. Katili görsem ona ‘Neden yaptın’ diye sorardım. Bir ay sonra Güney Kore’ye döneceğim ancak gelecekte Diyarbakır’da yaşamak istiyorum. Biz Türkiye’yi çok sevdik. Türkler çok yardımsever insanlar. Eşimin Diyarbakır’da gömülmesini istiyordum fakat kayınpederim Güney Kore’de olmasını istedi. Ben gelecekte Diyarbakır’a geldiğimde eşimin küllerini buraya gömeceğim.”

KATİLE MEKTUP YAZDI

Kim’in küllerini Diyarbakır’a gömeceğim

- Jung In Jang cezaevindeki S.D.’ye de bir mektup yolladı. Jang mektubunda şunları yazdı: “Merhaba, Ben Jin Wook Kim’in eşiyim. Anlamıyorum eşime neden öyle yaptığını. Ama sana kızmadım. Sonsuza dek cehennemde kalırsın diyorlar. Ama eşim ve ben istemiyoruz. Sen de cennete git diye dua edeceğim.”

 

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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