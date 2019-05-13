‘Kim oy hırsızlığı yapmışsa hukuki olarak kanıtlasınlar’
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul seçimlerine ilişkin “Oyların nereden çalındığının üzerinde mutabakat kuracakları yerde hırsızın üstünü örtmenin bir manası yok” sözlerine tepki gösterdi.
Özkoç özetle şunları söyledi:
“Sanatçılara, iş dünyasına, oy verenlere saldırmak ve tehdit etmek; oy vermeyenlere ‘aşağılık’ demek bir siyasetçi üslubu değil bir kabadayı üslubudur. Kabadayıların bile mazluma ve mağdura dokunmayan raconu, artık Devlet Bahçeli için geçerli değildir. Bu tavrında ısrar ederse milliyetçiliği, vatanı her şeyin üstünde gören Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı olan kendi tabanını da tamamen kaybedecektir. Nasıl bu terör örgütü ile ilgili ‘Kim suçlu ise ortaya çıkartalım’ diyorsa, kim oy hırsızlığı yapmışsa hukuki olarak kanıtlasınlar.”
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