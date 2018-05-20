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    Kim olduğu ortaya çıktı... İşte Ankara'nın kahramanı

    Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
    20.05.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki Akay Alt Geçidi’nde bir çok vatandaş mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında en önde bulunan isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Elektrik Teknisyeni İlbey Kubilay Arslan'dı. Arslan, otobüste mahsur kalan bir çok kişiyi sırtına alıp dakikalarca zor şartlarda taşıdı. İlbey Kubilay Arslan, 9 aylık bebeği ve annesini tek başına kurtaran İtfaiye personeli Nevzat Kaleli ve diğer kurtarma ekipleri Ankaralıların kahramanı oldu.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına da kayıtsız kalamayan Arslan, mahsur kalan çocuk ve kadınları araçlarının içerisinden tek tek çıkarttı. Ardından omuzuna aldığı çocuk ve kadınları tek tek kurtarması dikkat çekti.

    Bu arada yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu.

    Kim olduğu ortaya çıktı... İşte Ankaranın kahramanı


    Sel suları nedeniyle Sıhhıye, Kızılay, Kolej, Misket Mahallesi, Mamak'ın bazı semtleri de sel sularından etkilendi, ev ve işyerlerini su bastı ve onlarca araç sular altında kaldı.

    Öte yandan Alay Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve otobüs itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası dışarı çıkarıldı. Daha sonra alt geçit belediye ekipleri tarafından temizlendi. 

    Bu arada Ankara'nın yüksek kesimlerinde dolu yağışı da etkili oldu.

    Kim olduğu ortaya çıktı... İşte Ankaranın kahramanı

    Şiddetli yağış Ankara'yı vurduMeteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurdu. Yollar, araçlar sular altında kaldı. Kızılay'da alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar merdivenlerle yukarı çıkarılıyor.
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    Etiketler: sağanak yağış , kurtarma , gündem
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