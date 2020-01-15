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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kim barış istiyor ortaya çıktı

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Kim barış istiyor ortaya çıktı

MOSKOVA’da Libya’da ateşkes görüşmelerinden Hafter’in uzlaşılan metni imzalamadan ayrılmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi.

Çavuşoğlu şunları söyledi: “Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin’in 8 Ocak’taki çağrı neticesinde üzerimize düşeni yaptık. Önümüzdeki süreçte de çabalarımızı sarf edeceğiz; ama tüm dünya Türkiye’nin samimi gayretlerini ve de Sarraj tarafının da yine Libya’da ateşkesi, barışı istemiş olduğunu gördü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya’da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya’da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu. Böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok.”

Çavuşoğlu bu akşam saat  21.00’de Tarafsız Bölge’de

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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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