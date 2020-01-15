Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopterle de su üstü arama faaliyeti yürütülüyor.



KİLYOS'TA BATAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ FOTOĞRAFI



Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.



OLAY

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmalarda kayıp 3 balıkçıdan 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.