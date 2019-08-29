Kilyos'ta nefes kesen anlar! Uçurtma sörfü yaptılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilyos'ta nefes kesen anlar! Uçurtma sörfü yaptılar
GeriGündem Kilyos'ta nefes kesen anlar! Uçurtma sörfü yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.08.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Kilyos'ta nefes kesen anlar! Uçurtma sörfü yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul sahillerinde "kitesurf" olarak bilinen uçurtma sörfü yapan sporcuların eğlenceli anları görüntülendi.

7
  • Kilyosta nefes kesen anlar Uçurtma sörfü yaptılar
  • Kilyosta nefes kesen anlar Uçurtma sörfü yaptılar
  • Kilyosta nefes kesen anlar Uçurtma sörfü yaptılar
  • Kilyosta nefes kesen anlar Uçurtma sörfü yaptılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul’da rüzgarı eğlenceye çeviren uçurtma sörfü yapan sporcular, Kilyos sahilinde dalgaların tadını doyasıya çıkardı. Keskin hareketleri ile denizin üstünde adeta dans edercesine sörf yapan sporcuların şovları büyük ilgi gördü. Havadan çekilen görüntülerde ise sporcuların ne kadar yükseğe çıkabildikleri gözler önüne serildi. Zaman zaman dalgalarla boğuşan sörfçüler, denizde hünerlerini sergiledi.

“KUŞ GİBİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUZ”

Uçurtma sörfü yaparken kış aylarında bile soğuk, dondurucu suya rağmen vazgeçmediklerini dile getiren Uğur İyigün, “Ülkemizde uçurtma sörfü olarak bilinen ‘kitesurf’ü 20 yıldır yapıyorum. İstanbul’da bu iş için çok elverişli yerler bulunuyor. Bunların başında Kilyos, Bakırköy, Büyükçekmece gölde ve deniz kısmında da kayıyoruz. Yazın daha rahat yapılıyor ama çok bağımlı olanlar 12 ay boyunca yapabiliyoruz. Ocak, Şubat ayı fark etmiyor, biz buraya kar yağdığı zaman da gelebiliyoruz. Su biraz daha soğuk oluyor tabii diğer aylara göre. En çok hissettirdiği duygu özgürlüktür, uçuyoruz hissini veriyor bize. Rüzgar yardımı ile istediğimiz yöne gidebiliyoruz, zıplayabiliyoruz. Bizi limitleyen hiçbir şey yok. Kuş gibi özgür hissediyoruz" dedi.

Kilyosta nefes kesen anlar Uçurtma sörfü yaptılar

“DÜNYANIN BİRÇOK FARKLI ÜLKESİNDEN BURAYA GELİP SÖRF DERSLERİ ALIYORLAR”

Kilyos’da bulunan kurumda eğitmenlik yapan Cihan Akça, “Karadeniz sahilleri sörf yapmak için oldukça uygundur. İstanbul’da ise en güzel sörf yapılabilecek yerlerden bir tanesi Kilyos’tur. Dünyanın birçok farklı ülkesinden buraya gelip sörf dersleri alıyorlar. Bugün Güney Kore’den bir grup öğrencimiz ders almaya gelecek. Verdiğimiz derslerle orta seviye dalgalara çıkabiliyorlar. Okyanus kenarına gittikleri zaman bizim verdiğimiz eğitim sayesinde sörf yapabiliyorlar. Burada denizi de tanıyorlar, kum çeker diye söyledikleri şehir efsanesidir. Sadece denizi tanımadığımız için bu boğulma vakaları meydana geliyor. Verdiğimiz derslerde hem spor yapabilecekleri bilgiye sahip olmalarını sağlıyoruz hem de onlara deniz hakkında tecrübe kazandırıyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı
Çok acı olay! Çocuk gelinin 3 aylık bebeği ölü bulundu
38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı
Erdoğan'dan net mesaj: Moskova'ya boşuna gelmedik