MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi
GeriGündem Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Beyza Nur GÜLER -Özgür EREN - Feridun AÇIKGÖZ- İstanbul DHA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi

KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi kıyıya getirildi.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıçlar sabah saatlerinde çalışma başlattı. Dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar sırasında Türkmenistan uyruklu  Begench Ovliyaguliyyev'un cesedi bulundu.  Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metre derinde teknenin içinde bulunduğu öğrenildi. Kıyıya getirilen cesedi bir süre savcı inceledi.  Ovliyaguliyyev'un arkadaşları da inceleme yapıldığı sırada yanına geldi. Begench Ovliyaguliyyev'un cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle