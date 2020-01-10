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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

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Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı.

Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor" dedi. 

Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.

Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

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